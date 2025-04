Ilfattoquotidiano.it - Fa una capriola al Coachella e si schianta per terra: la caduta del cantautore d4vd diventa virale – IL VIDEO

Se sul palco principale Lady Gaga, Benson Boone, i Green Day, Charli XCX e a chiudere Post Malone hanno infiammato migliaia di fan al, sul palco secondario è successo un piccolo fuori programma che èto. Il20enne(vero nome David Anthony Burke del Queens, New York) si stava esibendo, quando in un impeto esagerato di rock and roll si è lanciato sul palco alle sue spalle, convinto di poterci salire e fare una. Ma il “salto mortale” non è riuscito alla perfezione ed è finito a faccia in giù, davanti a una folla enorme. Le immagini sonote virali sul Web in un istante.L'articolo Fa unaale siper: ladel– ILproviene da Il Fatto Quotidiano.