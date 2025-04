Lortica.it - Zone rosse, Tanti: “Espulsioni più rapide e controlli rafforzati. Già avviato il procedimento per la sicurezza urbana”

Leggi su Lortica.it

“Grazie alla collaborazione con il Governo e le forze dell’ordine. Positiva la convergenza dell’opposizione” “Accogliamo con favore la posizione espressa dalla lista civica Scelgo Arezzo, che conferma la condivisione degli indirizzi del Governo Meloni e del ministro Piantedosi in merito alla necessità di rafforzare le misure per la. Un tema che, è bene ricordarlo, rientra nelle competenze del Governo nazionale e non delle amministrazioni locali”, dichiara Federico, assessore alladel Comune di Arezzo.annuncia che ilper l’istituzione die per l’inasprimento delle misure è già stato, grazie a un lavoro sinergico con il prefetto e con tutte le forze dell’ordine, “che ringraziamo per il costante impegno”. L’intervento si inserisce in un progetto dipartecipata, che coinvolge in modo attivo anche i cittadini.