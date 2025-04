In Liguria arrivano i facilitatori per i pronto soccorso al via il corso per 80 persone

Liguria un servizio di accoglienza nei pronto soccorso con veri e propri "facilitatori", un'ottantina in totale tra personale. Genovatoday.it - In Liguria arrivano i "facilitatori" per i pronto soccorso: al via il corso per 80 persone Leggi su Genovatoday.it Pettorina azzurra, scritta multilingue "Chiedi a me" e il compito di fornire informazioni e assistenza ai familiari dei pazienti ricoverati. Entro fine maggio partirà inun servizio di accoglienza neicon veri e propri "", un'ottantina in totale tra personale.

Ne parlano su altre fonti Liguria. Nei PS arrivano i facilitatori, al via il progetto “Chiedi a me”. In Liguria arrivano i "facilitatori" per i pronto soccorso: al via il corso per 80 persone. Liguria, arrivano i facilitatori nei Pronto Soccorso: corsi al via per 80 operatori, in servizio entro maggio. Strage Sumy, la storia di Kyrylo: il 13enne sul filobus che ha salvato diverse persone.

quotidianosanita.it riferisce: Liguria. Nei PS arrivano i facilitatori, al via il progetto “Chiedi a me” - Al via il corso per formare i primi 80 facilitatori dedicati a fornire informazioni e assistenza ai familiari dei pazienti ricoverati nei Pronto Soccorso. L’obiettivo è offrire un aiuto ai famigliari ...

Segnala telenord.it: Sanità, in arrivo il servizio 'Chiedi a me': ecco la figura del 'facilitatore' in Pronto Soccorso - Partiti i corsi per 80 volontari: riconoscibili in pettorina azzurra, avranno un ruolo di mediazione e supporto ai pazienti e ai loro familiari ...

Lo riporta msn.com: Sanità, al via nei pronto soccorso della Liguria il servizio “Chiedi a me” - Dai primi di maggio sarà ufficialmente attivo nei pronto soccorso della Liguria il servizio "Chiedi a Me " che avrà il compito di supportare i familiari dei pazienti presenti all'interno delle ...