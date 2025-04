Approvato il Bilancio Consuntivo A disposizione 900 mila euro per opere pubbliche

Approvato, giovedì scorso. il conto Consuntivo dell’anno 2024. La gestione amministrativa si chiude con avanzo di amministrazione con quasi otto milioni di euro. Il risultato contabile è più che soddisfacente, oltre al fatto che sono stati rispettati tutti i. Casertanews.it - Approvato il Bilancio Consuntivo: "A disposizione 900 mila euro per opere pubbliche" Leggi su Casertanews.it La giunta comunale di Cesa ha, giovedì scorso. il contodell’anno 2024. La gestione amministrativa si chiude con avanzo di amministrazione con quasi otto milioni di. Il risultato contabile è più che soddisfacente, oltre al fatto che sono stati rispettati tutti i.

