Dire amore mio ai figli è una cosa bella e utile il pedagogista spiega perché Crepet ha torto

Crepet ha puntato il dito contro l’eccessiva premura dei genitori moderni, troppo ansiosi di spianare la strada ai figli e incapaci di concedere loro la libertà di affrontare ostacoli e responsabilità:"Quando sentite 'amore mio', scappate". Ma prestare attenzione alle emozioni dei figli e fare in modo che sappiano di essere amati è davvero la strada più veloce per crescere una generazione di bamboccioni? Fanpage.it lo ha chiesto al pedagogista Luca Frusciello. Leggi su Fanpage.it Dal palco del suo spettacolo a Bari, lo psichiatra e sociologo Paoloha puntato il dito contro l’eccessiva premura dei genitori moderni, troppo ansiosi di spianare la strada aie incapaci di concedere loro la libertà di affrontare ostacoli e responsabilità:"Quando sentite 'mio', scappate". Ma prestare attenzione alle emozioni deie fare in modo che sappiano di essere amati è davvero la strada più veloce per crescere una generazione di bamboccioni? Fanpage.it lo ha chiesto alLuca Frusciello.

