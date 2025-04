Vacanze sulla neve giro d’affari di 58 miliardi di euro nel primo trimestre 2025

Roma, 14 aprile 2025 – È stato un trimestre molto positivo quello che si è chiuso nei giorni scorsi, per la montagna italiana e l'intero indotto. Infatti, ben 8,2 milioni di turisti hanno scelto per le proprie Vacanze invernali una destinazione in montagna, generando un flusso di affari di 5,8 miliardi di euro, trainato dalle piste da sci e dalle strutture ricettive. L'indagine I dati dell'indagine realizzata da Tecné per Federalberghi, parlano di 8,2 milioni di turisti, di cui 5,9 milioni rimasti in Italia per una settimana bianca, 600mila che hanno aggiunto uno o più fine settimana, e 2,3 milioni di italiani che invece hanno goduto solo un weekend, portando il totale a 12 milioni di arrivi nei luoghi sciistici durante i primi tre mesi dell'anno. Il fatturato complessivo ha raggiunto 5,8 miliardi di euro, con l'Italia che si conferma la destinazione preferita dai vacanzieri: solo il 3,9% degli intervistati ha scelto di fare una settimana bianca all'estero.

