Ucraina Sybiha denuncia attacchi russi e chiede supporto UE per difesa e adesione

russia vuole continuare la guerra e risponde agli sforzi di pace dell'Ucraina e dei partner con attacchi più brutali contro i civili". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha, intervenuto in videoconferenza al Consiglio Affari Esteri su invito dell'alta rappresentante Ue Kaja Kallas. Il capo della diplomazia Ucraina ha ringraziato l'Ue e gli Stati membri per "la forte solidarietà dimostrata nei confronti dell'Ucraina in seguito ai brutali attacchi russi a Sumy e Kryvyi Rih", ed ha proposto ai governi europei e ai comuni di "fornire ulteriore sostegno pratico alle due città ucraine".

