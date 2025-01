Lortica.it - Consiglio Provinciale e Comunale aperto sulla localizzazione della stazione Medio Etruria

Giovedì 16 gennaio alle ore 15, nella Sala dei Grandi di PalazzoProvincia, si terrà una seduta congiunta dele deldedicata alla discussionenuovaferroviaria.Per partecipare in presenza e intervenire, i rappresentanti di enti, istituzioni, associazioni, comitati e cittadini interessati dovranno prenotarsi tramite il link disponibile alla pagina web ufficiale provincia.arezzo.it/-av-2025. Le prenotazioni saranno aperte da giovedì 9 gennaio alle ore 12 fino a martedì 14 gennaio alle ore 15.La seduta sarà trasmessa in diretta streaming sullo stesso sito per consentire la massima partecipazione e trasparenza. L'articoloproviene da L'Ortica notizie pungenti.