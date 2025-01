Formiche.net - Connettività globale e comunicazioni sicure, tutte le differenze tra Starlink e Iris2

Lesatellitari si stanno affermando come la futura frontiera della, permettendo di fornire copertura internet a vaste aree del pianeta senza dipendere da infrastrutture fisiche e garantendo maggiori standard dizza. In questo panorama in rapido sviluppo, due realtà in particolare si affermano per il loro potenziale di innovazione:e Iris². I due programmi, benché simili, rispondono in realtà a esigenze diverse, distanti dall’essere inconciliabili tra loro e potenzialmente complementari.e laè il progetto sviluppato da SpaceX, l’azienda aerospaziale fondata da Elon Musk, con l’obiettivo di creare una retedi satelliti per fornire accesso a internet ad alta velocità, specialmente nelle aree remote o scarsamente servite dalle infrastrutture terrestri tradizionali.