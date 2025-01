Cipriani e Marini retroscena sul loro rapporto | Ho pianto e me ne sono andata

Leggi su Biccy.it

Ilfra Francescae Valeriaè sempre stato teso, nonostante l’apparente pace televisiva da Barbara d’Urso. Il motivo, secondo l’abruzzese, è che Queen Valery non la sopporta. Lo ha ribadito anche da MondoCash, il podcast.“Un aggettivo per Valeria? Direi lunare. Poco stellare. Quel che è successo fra me e lei l’ho raccontato più volte, ma non mi ha mai chiesto scusa alla fine. Tutto è successo ai tempi di Casa Signorini, lei doveva fare una puntata insieme a me, ma ha detto ‘o me o lei’ così hoe me ne. Ho saputo anche da altre persone che non ha mai avuto buone parole nei miei confronti. Persone fidate e sincere. Quel giorno è stato l’exploit di tutto. Lei ha fatto la simpatica con me nei vari programmi, ma so che da parte sua non corre buon sangue con me.