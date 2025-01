Romadailynews.it - Cina: condurra’ progetti pilota per rete ottica a 10 gigabit nel 2025

Pechino, 08 gen – (AgenziaXinhua) – Il ministero cinese dell’Industria e della Tecnologia dell’Informazione ieri ha annunciato che il Paese realizzera’per lasuperveloce a 10in alcune citta’ e regioni nel. In una circolare, il ministero ha dichiarato che talerappresenta l’aggiornamento e la direzione di evoluzione delladi prossima generazione e che il progettopromuovera’ l’evoluzione dellaverso l’altissima velocita’, una grande capacita’ e intelligenza, e che favorira’ la nuova industrializzazione. Il ministero ha dichiarato che isaranno avviati specificamente in luoghi di applicazione importanti, come le comunita’ residenziali, le fabbriche e i parchi industriali. Ha inoltre affermato che coordinera’ gli sforzi di tutte le parti interessate del settore con l’obiettivo di costruire una catena industriale matura e un sistema industriale completo per laa 10, al fine di promuovere l’applicazione della tecnologia su scala piu’ ampia.