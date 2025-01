Pronosticipremium.com - Calciomercato Roma, Le Fee dice addio: fatta con il Sunderland

La sessione didellasta già dando i primi frutti e il primo a preparare le valigie sarà proprio Enzo Le Fee. La notizia di un suoera alquanto prevedibile, visto l’andamento difficoltoso di questa prima parte della stagione. Neanche l’arrivo di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa è infatti riuscito a risvegliare il centrocampista ex Rennes arrivato nella Capitale soltanto la scorsa estate, senza però aver trovato fortuna.Ad aggiudicarsi il cartellino del giocatore, come riportato da Sky Sport è il, che è riuscito a superare dapprima l’interesse del Real Betis e poi anche quello del Lille. Enzo Le Fee si trasferirà dunque in Championship, con la formula del prestito con obbligo condizionato alla qualificazione dei Black Cats in Premier League la prossima stagione.