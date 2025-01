Quifinanza.it - Banca Ifis fa rotta su illimity Bank: lancia OPAS finalizzata a delisting

, lacontrollata dalla famiglia Furstenberg Fassio, ha annunciato oggi il lancio di un’su illimitty, l’istituto fondato da Corrado Passera, in vista dele di una aggregazione, che punta alla creazione di unaspecializzata in finanziamenti a PMI e privati e con un solido posizionamento nel mercato degli NPL.I termini dell’offertaha annunciato un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sul 100% delle azioniquotate sul mercato Euronext Milan. In particolare,riconosce un corrispettivo in contanti ed azioni che esprime una valorizzazione unitaria pari a 3,55 euro per ogni azione, che riconosce un premio del 5,8% sul valore del titolo alla chiusura di ieri 7 gennaio 2025. UN premio poiuttosto piccolo che si presta ad un possibile ritocco all’insù per assicurare il successo dell’operazione.