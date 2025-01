Inter-news.it - Allarme Inter: squadra stanca, arrivano i primi segnali – CdS

Simone Inzaghi ha concesso due giorni di riposo. L’però deve subito ripartire: l’obiettivo resta sempre lo stesso, spiega il Corriere dello Sport. LAVORO – Archiviata l’amara sconfitta nel derby di Riyadh in Supercoppa Italiana, l’di Simone Inzaghi è tornata a Milano con qualche segnale d’. Come raccontato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, quella nerazzurra resta una corazzata che però inizia a mostrare alcuni scricchiolii. La sconfitta in Supercoppa non compromette nulla, ma il derby perso ha lanciato alcuni avvertimenti che è obbligatorio ascoltare. Ad oggi l’è unae penalizzata da acciacchi e infortuni. Probabilmente paga un’età media avanzata: dalla prossima stagione sarà in atto un ringiovanimento della rosa. A volte, con le partite che vanno gestite e non aggredite, il rischio è che giocare a piena intensità magari solo per 60’ invece di 90 possa non bastare.