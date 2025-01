Va a firmare alla polizia in sella ad uno scooter rubato arrestato 37enne

Leggi su Dayitalianews.com

Undi Ercolano, in provincia di Napoli, dopo aver commesso un furto in un’abitazione, ha ben pensato di andare adi Stato inad unoed è statoper una serie di reati.Furti di mezzi e nelle case:I carabinieri della tenenza di Ercolano hanno notato M.C., ungià noto alle forze dell’ordine, mentre si aggirava con fare sospetto nel centro della cittadina e, quando hanno cercato di fermarlo, lui è fuggito a bordo di un’auto risultata poi rubata. I militari hanno perso le sue tracce, ma il giorno dopo si sono recati al commissariato di Portici-Ercolano, dove scontava l’obbligo di presentazioneGiudiziaria.Gli agenti delladi Stato lo hanno trattenuto fino all’arrivo dei carabinieri che lo hanno trovato in possesso delle chiavi di un’abitazione e di un motorino, risultatopoco prima proprio nella residenza del proprietario.