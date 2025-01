Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 07-01-2025 ore 16:10

dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno l’arresto di residenza Laterano non è in alcun modo una ritorsione per quello del cittadino iraniano avvenuto in Italia hanno ribadito la portavoce del governo della Repubblica islamica durante un punto stampa seguiamo che la questione della giornalista venga risolta rapidamente la portavoce ministro degli Esteri Antonio Tagliani organizzerà giovedì auna riunione con particolare riferimento alla situazione in Siria in Iran la quale sarà presente anche il segretario di stato americano Antony blinken secondo quanto si legge in una nota del dipartimento di Stato blinken reduce da una missione a Seul Tokyo e Parigi aincontri tra i colleghi europei per discutere il sostegno ad una transizione politica pacifica inclusiva e guidata da italiani poi mi piace il 11 gennaio si unirà biden per gli incontri con Papa Francesco e con Sergio Mattarella oltre la premier Giorgia Meloni lutto in Francia è morta all’età di 96 anni jean-marie Le Pen figura storica delle sue francese il fondatore del partito politico fronte nazionale è stato deputato all’assemblea nazionale per più legislature all’europarlamento è famoso per le sue posizioni estremamente conservatrici e reazionarie che lo hanno reazioni controverse per cui la reintroduzione della pena di morte farti lezioni sulle migrazioni dei paesi extraeuropei o Maggiore Indipendenza dall’Unione Europea torniamo in Italia arriva la smentita dalla Presidenza del Consiglio sui contratti gli accordi tra governo e la società Space X per l’uso del sistema di comunicazioni satellitari starlink l’introduzione col Space X si spiega rientrano nei normali approfondimenti che gli apparati dello Stato hanno società Che posizione hanno l’attacco Giorgia Meloni al governo vengano immediatamente a riferire in Parlamento chiede elish line con te dice meloni mette la nostra sicurezza in mano a maschi diamo immediata trasparenza per scaldini invece un accordo non sarebbe un pericolo ma un’opportunità pronti a fornire alita della connettività più sicura avanzata scrive Twix elon musk e chiusura andiamo in Canada il premier e Justin trudeau ha annunciato le dimissioni Come Capo del liberale che ha guidato dal 2013 una mostra che lascia il paese nel caos proprio mentre il primo gennaioil Canada raccolto dall’Italia il testimone della Presidenza di turno del G7 in Austria Intanto è stato riferito al leader del partito politico di estrema destra hai mandato per formare un nuovo governo la decisione arriva dopo mesi di stallo politico incertezze la rottura delle trattative da parte dei partiti istituzionali per formare una maggioranza che isola il partito di estrema destra arrivato prima non mi hai detto né di ottobre era l’ultima notizia Grazie per averci seguito l’informazione torna la prossima edizione In collaborazione con Agenzia Italia Stampa