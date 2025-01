Tennis Sinner batte Popyrin in due set nella prima del 2025

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 7 gen. (askanews) – Ildi Jannikinizia così come era finito il 2024: vincendo e controllando la partita. Buona laper l’azzurro, che in vista degli Australian Open – dove difenderà il titolo vinto lo scorso anno –Alexeiin un match di esibizione, il primo in questa Opening Week che servirà per preparare il primo grande evento dell’anno. A Melbourne finisce 6-4 7-6 (2) per il numero uno del mondo, che ottiene ottime indicazioni in vista delle partite che conteranno. “Il primo slam della stagione può essere carico di tensione ma sono consapevole del lavoro di queste settimane e di tutti gli sforzi fatti e quindi sono fiducioso” le sue parole. L’incasso di questo match sarà devoluto alla AustralianFoundation, fondazione che si occupa di progetti benefici e di dare attraverso ilopportunità di un futuro migliore ai bambini.