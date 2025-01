Quotidiano.net - Strage di pedoni sulle strade italiane: un morto ogni 18 ore. “Troppi casi di pirateria, molti uccisi sulle strisce”

Roma, 7 gennaio 2024 - Un pedone travolto e ucciso18 ore. Ma il dato cresce se si considerano i decessi dopo il ricovero in ospedale. Molte delle vittime sono state investitepedonali e con il semaforo ancora verde, ma anche sui marciapiedi e alla fermata del bus. È unache coinvolge tutta l’Italia, ma con il più alto numero di vittime in Lombardia, Lazio e Campania. Un trend in crescita quello fotografato dall'ultimo report curato da Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps) in collaborazione con Sapidata. I dati si riferiscono agli incidenti stradali accaduti nel 2024. "Le notizie sono sconfortanti - sottolinea Giordano Biserni, presidente dell'Asaps - i dati sono in peggioramento con 475morti, una cifra inaccettabile per un Paese civile, tragica fotografia dell'insicurezzanostre”.