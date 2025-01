Ilfattoquotidiano.it - Se il declino della sanità pubblica è causato dalle Regioni, allora aboliamole

Chi vive a cavallo tra due, come me, è mestamente consapevoleincomunicabilità del servizio sanitario nazionale. Molto più autorevolmente, lo ribadisce una prestigiosa rivista medica, The Lancet. L’editoriale di pochi giorni fa mette a nudo il regno sanitario italiano, devoluto a valvassori regionali e valvassini locali che hanno spremuto ogni risorsa disponibile. L’anonimo editorialista scrive che “un punto debole del sistema sanitario italiano è la frammentazioneinfrastruttura dei dati sanitari: non esiste un sistema unificato e centralizzato per documentare e condividere le cartelle cliniche elettroniche (EHR), i dati ospedalieri e i registri dei medici di famiglia”.Aggiungo che, fino a poco tempo, fa le cartelle cliniche di una Azienda Sanitaria Locale ligure erano invisibili non soltanto ai colleghi lombardi, ma anche agli stessi operatori di altre AslLiguria.