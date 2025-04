Maggioranza un consigliere lascia la Nargi e passa tra i festiani

consigliere di Maggioranza Olimpia Rusolo per comunicare l'adesione al gruppo "Viva la libertà", diretta espressione dell'ex sindaco Gianluca Festa, lasciando "Siamo Avellino" che invece era stato ispirato dall'attuale Sindaco laura Nargi:"Cari colleghi, cari cittadini,Oggi desidero comunicare una scelta che ho maturato con riflessione e responsabilità: lascio il gruppo consiliare "SiAmo Avellino" per aderire a "Viva la Libertà", un gruppo che resta parte integrante della Maggioranza e che si riconosce nell'esperienza amministrativa dell'ex Sindaco Gianluca Festa.Questa decisione non nasce da contrapposizioni o divergenze, ma dalla volontà di proseguire il mio impegno in un contesto che ritengo più affine alla mia visione politica e amministrativa.

