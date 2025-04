Tarkowski minacciato per il fallaccio su MacAllister Moyes | "Inaccettabile in qualsiasi ambito"

Tarkowski su Alexis Mac Allister del Liverpool durante il Merseyside. Leggi su Calciomercato.com Si è parlato molto in questi giorni del fallo del difensore dell`Everton Jamessu Alexis Mac Allister del Liverpool durante il Merseyside.

Tarkowski minacciato per il fallaccio su MacAllister, Moyes: "Inaccettabile in qualsiasi ambito". Everton, Tarkowski minacciato di morte dopo il fallo su Mac Allister. Fallo-shock su Mac Allister, Tarkowski minacciato di morte: lo sfogo della moglie. Minacce di morte a Tarkowski dopo il fallo su Mac Allister. Moyes: "Inaccettabile".

