Infortunio Musiala arriva anche la conferma del Bayern Monaco | strappo muscolare per il tedesco ufficiale lo stop di 8 settimane

Infortunio Musiala, c’è la conferma del club bavarese: ufficiale lo stop di 8 settimane per il tedescoAdesso è ufficiale. Jamal Musiala salterà il doppio confronto nei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Gli esami strumentali hanno rilevato uno strappo muscolare nella parte posteriore della coscia sinistra e il club bavarese lo ha reso noto in un comunicato ufficiale sui propri canali. ?? Der #FCBayern muss vorerst auf Jamal #Musiala verzichten.Der 22-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen.Gute Besserung, Jamal! ?????? https://t.co/s1YCmwbS0C pic.twitter.com/qrpnngTieK— FC Bayern München (@FCBayern) April 5, 2025Ma quali sono i tempi di recupero del tedesco? Musiala dovrà rinunciare a partecipare a entrambe le partite dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, fissate per l’8 e il 16 aprile, e secondo quanto riportano dalla Germania, si prevede un periodo di assenza di almeno 8 settimane. Internews24.com - Infortunio Musiala, arriva anche la conferma del Bayern Monaco: strappo muscolare per il tedesco, ufficiale lo stop di 8 settimane Leggi su Internews24.com di Redazione, c’è ladel club bavarese:lodi 8per ilAdesso è. Jamalsalterà il doppio confronto nei quarti di finale di Champions League contro l’Inter. Gli esami strumentali hanno rilevato unonella parte posteriore della coscia sinistra e il club bavarese lo ha reso noto in un comunicatosui propri canali. ?? Der #FCmuss vorerst auf Jamal #verzichten.Der 22-jährige Offensivspieler hat sich einen Muskelbündelriss im hinteren, linken Oberschenkel zugezogen.Gute Besserung, Jamal! ?????? https://t.co/s1YCmwbS0C pic.twitter.com/qrpnngTieK— FCMünchen (@FC) April 5, 2025Ma quali sono i tempi di recupero deldovrà rinunciare a partecipare a entrambe le partite dei quarti di finale di Champions League contro l’Inter, fissate per l’8 e il 16 aprile, e secondo quanto riportano dalla Germania, si prevede un periodo di assenza di almeno 8

