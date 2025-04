LIVE Cobolli-Dzumhur 1-0 ATP Bucarest 2025 in DIRETTA | iniziata la semifinale

DIRETTA LIVE DI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00

40-40 Bene con il rovescio in cross il ormano.

A-40 Con la prima Dzumhur.

40-40 Non risponde di rovescio sulla seconda Flavio.

30-40 Ace (1°).

15-40 Ottimo contropiede con il dritto di Cobolli!

15-30 Errore però con il dritto.

0-30 Si sposta e colpisce con il dritto in risposta Flavio!

0-15 Esplode il dritto anomalo Cobolli!

1-0 Ace sporco!

40-15 In rete il rovescio di Dzumhur.

30-15 Doppio fallo (1°).

30-0 Servizio e inside in Cobolli!

15-0 Non supera il nastro il colpo di Dzumhur.

Flavio Cobolli al servizio!

Giocatori in campo!

13:57 In stagione Dzumhur ha vinto il ricchissimo challenger 175 di Phoenix, battendo in semifinale niente meno che Jakub Mensik!

13:50 Azzurro che ha vinto per la prima volta in stagione 2 partite di fila in un torneo ATP, lo aveva fatto solo a nell'United Cup di inizio stagione.

