Oasport.it - LIVE Cobolli-Dzumhur, ATP Bucarest 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-CARBALLES BAENA DALLE 14.00in!13:57 In stagioneha vinto il ricchissimo challenger 175 di Phoenix, battendo in semifinale niente meno che Jakub Mensik!13:50 Azzurro che ha vinto per la prima volta in stagione 2 partite di fila in un torneo ATP, lo aveva fatto solo a nell’United Cup di inizio stagione.13:43 Flavio invece è stabile in 38^ posizione, anche vincendo il torneo non riuscirebbe a brecciare nei primi 33 del mondo. Ricordando che esserci dentro è fondamentale per essere testa di serie a Madrid, mentre bisognerà essere nei 32 per esserlo a Roma, visto che rientrerà SINNER!13:42 Tra circa 15? allora inFlavioe Damir, quest’ultimo che ha 36 anni e sta vivendo una seconda giovinezza nel circuito.