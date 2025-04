Thesocialpost.it - Tragedia nel vicentino: 86enne precipita col parapendio e muore

Dramma in volo questa mattina sul Monte Grappa, dove un uomo ha perso la vitando con ilnei pressi di un’abitazione privata a Romano d’Ezzelino. La vittima è un cittadino tedesco di 86 anni, Juergen Vogt, noto tra gli appassionati di volo libero per la sua lunga esperienza.Secondo una prima ricostruzione, l’uomo era decollato da una delle consuete aree di lancio nella zona montana, approfittando delle buone condizioni meteo. Tuttavia, qualcosa è andato storto durante il volo: per cause ancora da chiarire, ilavrebbe perso stabilità, causando una caduta improvvisa e violenta.Il corpo è atterrato nel giardino di una casa, lasciando sotto shock i residenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari dell’automedica da Bassano del Grappa, i mezzi di emergenza del Suem di Crespano del Grappa e l’elisoccorso, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.