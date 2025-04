Pasqua 2025 | caro biglietti nei trasporti rincari fino al 468% per aerei e treni Anche i pullman in aumento

Pasqua 2025 registrano impennate record, con aumenti che sfiorano il 468% rispetto ai giorni non festivi. Lo rivela Assoutenti, che ha analizzato i prezzi dei biglietti per gli spostamenti da nord a sud Italia.

