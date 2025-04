Congresso Lega Locatelli presenta mozione su disabilità | firmata da oltre 300 delegati

disabilità, Alessandra Locatelli ha presentato la mozione “Inclusione e disabilità” al Congresso federale della Lega Salvini Premier. La mozione, già firmata da oltre 300 deLegati, ha l'obiettivo di promuovere e rinnovare l'impegno della Lega sul tema della disabilità, dell'inclusione e della valorizzazione delle persone, attraverso l'implementazione della riforma della disabilità e il sostegno al Progetto di vita, ma anche prestando attenzione al tema del riconoscimento dei caregiver familiari, del supporto al Durante e dopo di noi, e per azioni concrete a sostegno della dignità della vita di ogni persona. "Ringrazio con tutto il cuore Matteo Salvini per le opportunità che mi ha dato in questi anni, e tutta la Lega per il costante impegno dimostrato su questo tema. Quotidiano.net - Congresso Lega, Locatelli presenta mozione su disabilità: firmata da oltre 300 delegati Leggi su Quotidiano.net Roma, 5 aprile 2025 – La ministra per le, Alessandrahato la“Inclusione e” alfederale dellaSalvini Premier. La, giàda300 deti, ha l'obiettivo di promuovere e rinnovare l'impegno dellasul tema della, dell'inclusione e della valorizzazione delle persone, attraverso l'implementazione della riforma dellae il sostegno al Progetto di vita, ma anche prestando attenzione al tema del riconoscimento dei caregiver familiari, del supporto al Durante e dopo di noi, e per azioni concrete a sostegno della dignità della vita di ogni persona. "Ringrazio con tutto il cuore Matteo Salvini per le opportunità che mi ha dato in questi anni, e tutta laper il costante impegno dimostrato su questo tema.

