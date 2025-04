Iltempo.it - Garlasco, colpo di scena: indagato l'ex procuratore che archiviò Sempio

Ancora undinel caso. La Procura di Pavia, secondo quanto rivelato da Luca Fazzo su Il Giornale, ha iscritto nel registro degli indagati l'excapo Mario Venditti, il magistrato che nel 2017l'inchiesta lampo, dopo solo due mesi di indagini, nei confronti di Andrea, ora di nuovo accusato dell'omicidio di Chiara Poggi, la 26enne uccisa il 13 agosto 2007 e per il cui omicidio è in carcere l'allora fidanzato Alberto Stasi. Il successore Fabio Napoleone, che coordina il fascicolo affidato al sostituto Valentina De Stefano e all'aggiunto Stefano Civardi, non solo si è convinto che l'ostinazione con cui Vendittirapidamentefosse immotivata, ma ha deciso di approfondire anche alcuni aspetti relativi alla gestione della Procura, che il suo predecessore ha portato avanti negli ultimi anni con una squadra di stretti collaboratori.