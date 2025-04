Ana de Armas pronta a interpretare la protagonista di I sette mariti di Evelyn Hugo nell' adattamento Netflix

Armas è pronta a interpretare il ruolo da protagonista nell'adattamento cinematografico del bestseller I sette mariti di Evelyn Hugo, un progetto tanto atteso dai fan. Ana de Armas ha dichiarato di essere pronta a mettersi in gioco per l'adattamento cinematografico di I sette mariti di Evelyn Hugo. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha confermato di essere a conoscenza dell'interesse dei fan riguardo alla sua possibile interpretazione del personaggio principale nell'imminente adattamento Netflix del romanzo bestseller del 2017 di Taylor Jenkins Reid. "L'ho sentito dire, sì", ha affermato de Armas a ET. Quando le è stato chiesto se fosse disposta a recitare nel ruolo di Evelyn Hugo, l'attrice ha risposto: "Penso che una delle cose che amo della recitazione e della mia carriera . Movieplayer.it - Ana de Armas pronta a interpretare la protagonista di I sette mariti di Evelyn Hugo nell'adattamento Netflix Leggi su Movieplayer.it Ana deil ruolo dacinematografico del bestseller Idi, un progetto tanto atteso dai fan. Ana deha dichiarato di esserea mettersi in gioco per l'cinematografico di Idi. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha confermato di essere a conoscenza dell'interesse dei fan riguardo alla sua possibile interpretazione del personaggio principale'imminentedel romanzo bestseller del 2017 di Taylor Jenkins Reid. "L'ho sentito dire, sì", ha affermato dea ET. Quando le è stato chiesto se fosse disposta a recitare nel ruolo di, l'attrice ha risposto: "Penso che una delle cose che amo della recitazione e della mia carriera .

Ana de Armas pronta a interpretare la protagonista di I sette mariti di Evelyn Hugo nell'adattamento Netflix. Tom Cruise e Ana De Armas sono davvero la nuova it couple a Hollywood?. Tom Cruise e Ana De Armas escono insieme? Ecco cosa c'è di vero (e cosa no). Ana de Armas pronta a debuttare nel MCU. L'attrice apparirà in Avengers: Doomsday?. Avengers: Doomsday, Ana de Armas pronta a sorprendere in un ruolo segreto!. Ballerina, Ana de Armas in azione nell’universo di John Wick nel primo trailer del film. Ne parlano su altre fonti

Ana de Armas pronta a interpretare la protagonista di I sette mariti di Evelyn Hugo nell'adattamento Netflix - Ana de Armas ha dichiarato di essere pronta a mettersi in gioco per l'adattamento cinematografico di I sette mariti di Evelyn Hugo. In una recente intervista con Entertainment Tonight, l'attrice ha co ... (msn.com)

Ana De Armas: "Lasciate che James Bond sia James Bond e scrivete più ruoli d'azione originali per le donne" - La star di "Ballerina", Ana de Armas, chiede più film d'azione femminili originali; James Bond dovrebbe essere James Bond, ma c'è ancora spazio per nuove figure. (msn.com)

Ballerina, Ana De Armas: "L'arrivo di Keanu Reeves ha reso una scena molto più complicata" - Come sappiamo, il John Wick di Keanu Reeves avrà un ruolo, nemmeno troppo piccolo, nello spin-off in uscita nelle sale a giugno ... (msn.com)