Panorama.it - Donna Oro d’Italia: sport e parità di genere protagonisti a Roma con Giornaliste Italiane

Una giornata insieme alla donne e per le donne, con l’associazione “” che accende i riflettori sul loro ruolo nella vita e nello. Un altro passo avanti con una platea importante a spiegare perché la strada è quella giusta: “Dobbiamo favorire il percorso delle donne affinché possano avere maggiori responsabilità. C’è ancora tanta strada da fare: siamo alla ricerca di una sempre più marcatadelle opportunità che vada oltre dimensioneiva”. Parole del Ministro per loe i Giovani, Andrea Abodi, aprendo aal Circolo Tennis Eur l’incontro “Oro“. Insieme al Ministro Abodi, il Presidente del CONI e della “Fondazione Milano Cortina 2026” Giovanni Malagò, il vicepresidente del Comitato Italiano Paralimpico Roberto Valori, Paola Ferrari conduttrice tv e membro dell’associazione, Paolo Petrecca Direttore Rai, Francesca Lollobrigida del pattinaggio di velocità Oro Mondiale 5000m, Giulia Ghiretti Oro per il nuoto Parigi 2024, Alberta Santuccio, Oro spada a squadre Parigi 2024.