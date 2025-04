Lanazione.it - Cortona, il consiglio comunale di venerdì 11 aprile

Novità per il bilancio di previsione e per il piano triennale dei lavori pubblici È convocato per11alle ore 15,30 ildi. Sono 14 i punti all'ordine del giorno. Dopo gli adempimenti di rito, la presidente Maria Isolina Forconi e il sindaco Luciano Meoni apriranno la seduta con le comunicazioni e quindi saranno esaminate interrogazioni, interpellanze e mozioni. Fra queste ultime sono annunciate quella del Gruppo Consiliare MapCentro Destra e Futuro perper il «Potenziamento della rete di capannine meteorologiche nel territorio» e dal Gruppo Pd relativa al sostegno alla proposta di legge costituzionale di iniziativa popolare «Ma quale casa?» e impegno per l'attuazione di misure abitative.