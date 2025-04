Empoli-Cagliari il pronostico di Serie A | chance mix e combo da provare

Serie A, che potrebbe avere risvolti importanti anche per la zona retrocessione. Fondamentale sotto questo punti di vista sarà la gara Empoli-Cagliari che si disputerà domani, domenica 6 aprile, allo Stadio Carlo Castellani, con fischio d’inizio fissato per le ore 15.Padroni di casa che hanno bisogno di un risultato positivo per provare a risalire un po’ la classifica e tirarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Per sperare nel mantenimento della categoria non possono infatti bastare i due soli pareggi nelle ultime cinque partite, con la necessità di un cambio di marcia e di ritrovare una vittoria che manca dall’8 dicembre contro il Verona. Sololaroma.it - Empoli-Cagliari, il pronostico di Serie A: chance mix e combo da provare Leggi su Sololaroma.it Entriamo nella fase bollente del campionato, quella in cui verranno stabiliti tutti i verdetti. Il match tra Genoa ed Udinese farà alzare il sipario sulla trentunesima giornata diA, che potrebbe avere risvolti importanti anche per la zona retrocessione. Fondamentale sotto questo punti di vista sarà la garache si disputerà domani, domenica 6 aprile, allo Stadio Carlo Castellani, con fischio d’inizio fissato per le ore 15.Padroni di casa che hanno bisogno di un risultato positivo pera risalire un po’ la classifica e tirarsi momentaneamente fuori dalla zona retrocessione. Per sperare nel mantenimento della categoria non possono infatti bastare i due soli pareggi nelle ultime cinque partite, con la necessità di un cambio di marcia e di ritrovare una vittoria che manca dall’8 dicembre contro il Verona.

Pronostico Empoli-Cagliari di Serie A del 06/04/2025. Empoli-Cagliari, il pronostico di Radio Serie A: nessuno crede al successo rossoblù. Pronostico Empoli-Cagliari, analisi e news sul match. Cagliari – Monza: pronostici e statistiche 30^ giornata. Quote retrocessione Serie A 2024/2025: chi andrà in B?. Risultati di Serie A | Monza-Torino 0-2 | Bologna-Cagliari 2-1 e Genoa-Empoli 1-1 | Roma-Como 2-1| Milan-Lazio 1-2 | Domenica 2 marzo. Ne parlano su altre fonti

Empoli-Cagliari, le quote degli scommettitori: toscani favoriti dal pronostico - Per la gara di domani le quote per la vittoria della squadra di Nicola sono leggermente più alte rispetto a quelle per la vittoria della squadra di D'Aversa ... (calciocasteddu.it)

Empoli-Cagliari: le probabili formazioni - Le probabili formazioni di Empoli-Cagliari, in programma domenica 6 aprile al Castellani per la 31a giornata di Serie A ... (pianetaempoli.it)

Pronostici Empoli-Cagliari e Torino-Verona: è tutto scritto - Empoli-Cagliari e Torino-Verona è una partita della trentunesima giornata di Serie A: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. (ilveggente.it)