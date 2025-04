Ilrestodelcarlino.it - Precipita col parapendio nel giardino di una casa e muore

Vicenza, 5 aprile 2025 - Tragedia in provincia di Vicenza: un uomo èto coled è morto. Il volo è terminato dentro ildi un'abitazione privata. Il fatto è accaduto a Romano D'Ezzelino. L'incidente è avvenuto intorno alle ore 12.30. La vittima è un cittadino tedesco. L'uomo si era lanciato con ildalle pendici del vicino Monte Grappa. Sul posto ha operato il Suem 118 (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) con l'elicottero; ma gli operatori, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare la morte dell'uomo. Un altro incidente con ilPochi giorni fa, il primo aprile, si è verificato, sempre in Veneto, un altro incidente con ilche ha visto coinvolto, anche in questo caso, un uomo di origine tedesca. Tanto spavento per il 70enne che poi è stato recuperato dai soccorritori senza gravi conseguenze.