Sul Bayern si abbattono gli occhi secchi di Inzaghi: dieci infortunati, anche Musiala, forse Harry Kane

maledetto,trae in dubbio contro l’Inter.ha una chance enorme. A Monaco di Baviera deve esserci una strana influenza, cadono giù come mosche. La lista deglia cui Kompany deve trovare rimedio si allunga e martedì c’è la Champions.La perdita più grave è. Il talento tedesco sembrava dovesse saltare solo l’andata contro i nerazzurri. Invece sarà indisponibile per otto settimane, per lui un problema al bicipite femorale della coscia sinistra. Lo rivedremo quasi sicuramente al Mondiale per Club. E già, per l’Inter e per, questa è una splendida notizia.Leggi: Il futuro di Muller è un caso. “Nessuna offerta dal, è stato snobbato. Usa opzione più gettonata”La lista deglidelpare un bollettino di guerraMa la dea bendata sembra aver preso in simpatia i nerazzurri.