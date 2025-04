Gossipnews.tv - Barbara D’Urso Sta Per Tornare: Ma Non Sarà Da Sola!

Leggi su Gossipnews.tv

sta tornando in tv con un progetto misterioso: chi ha scelto come complice? Ecco che cosa sta succedendo!Da tempo lontana dai riflettori,torna a far parlare di sé. Non per un nuovo show o per una polemica, ma per un legame inedito che sta incuriosendo il pubblico e agitando il mondo dello spettacolo.Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex regina di Pomeriggio Cinque avrebbe stretto un forte legame con Paola Barale, altra icona della televisione italiana. A raccontarlo è Alberto Dandolo sul settimanale Oggi, che svela un retroscena gustoso: le due sarebbero state presentate da un amico comune, il celebre wedding planner Enzo Miccio, durante una cena esclusiva a Brera, nel cuore di Milano.Durante quell’incontro, le due conduttrici avrebbero mostrato un’intesa fuori dal comune.