Jeda lancia l’Inter | Non cambio idea è la favorita allo scudetto! Il calendario può intaccare ma non deve temere nulla!

Jedaias Capucho Neves, meglio noto come Jeda, si è espresso così sull'Inter e sulla lotta scudetto

Intervistato in esclusiva su CagliariNews24, Jeda si è espresso anche sull'Inter, ritenuta da lui stesso la favorita per eccellenza alla vittoria finale dello scudetto.

SULLA LOTTA scudetto – «Non cambio la mia idea che l'Inter continui ad essere la favorita in questo momento non per scaramanzia, ma per il fatto che è una squadra con giocatori forti e molto affiatati. Anche qui è stata creata una sinergia perfetta dove stanno bene insieme, giocano per la maglia, per divertire il pubblico e per vincere. E' una squadra che quando gioca si vede che ha creato un ciclo con giocatori grandi e giovani e secondo me fa tantissimo. Inoltre, ha una dirigenza che sa lavorare molto bene e ha un allenatore che è uno dei migliori poiché ha acquisito un'esperienza tale da essere considerato in questo modo in Europa.

