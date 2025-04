LOL 5 intervista a Geppi Cucciari | I tempi comici? Anna Marchesini rimane insuperabile

Geppi Cucciari sembra la versione in carne e ossa di Disgusto, l'emozione più elegante e snob di Inside Out. Forse è stata una mossa astuta per evitare la risata, forse i suoi compagni di set le hanno provocato effettivamente perplessità. Fatto sta che, oltre a essere una dei big di questa edizione, è anche una delle concorrenti migliori. Nel gran finale, in streaming dal 3 aprile, è arrivata seconda, cedendo al sorprendente vincitore, Federico Basso. Il comico inscalfibile. In LOL 5 Cucciari si misurata anche con Andrea Parisi, del duo . Movieplayer.it - LOL 5, intervista a Geppi Cucciari: "I tempi comici? Anna Marchesini rimane insuperabile" Leggi su Movieplayer.it La comica e presentatrice è arrivata seconda nella quinta stagione di LOL: scopriamo perché questo è il suo momento. Su Prime Video. Nella quinta stagione di LOL - Chi ride è fuori,sembra la versione in carne e ossa di Disgusto, l'emozione più elegante e snob di Inside Out. Forse è stata una mossa astuta per evitare la risata, forse i suoi compagni di set le hanno provocato effettivamente perplessità. Fatto sta che, oltre a essere una dei big di questa edizione, è anche una delle concorrenti migliori. Nel gran finale, in streaming dal 3 aprile, è arrivata seconda, cedendo al sorprendente vincitore, Federico Basso. Il comico inscalfibile. In LOL 5si misurata anche con Andrea Parisi, del duo .

