Lanazione.it - Bimbo salva la nonna: con le manovre di primo soccorso apprese a scuola

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 5 aprile 2025 –la: La Nota del vicesindaco Lucia Tanti “Unche con lucidità e sangue freddo ha saputo gestire un momento di grave emergenza sanitaria applicando con precisione lediè una di quelle notizie felici che riempiono di orgoglio tutta la comunità. Il suo intervento tempestivo e corretto dimostra non solo la sua notevole maturità, ma soprattutto l'efficacia di iniziative come il 'Progetto Asso - Adi' promosso dalla Misericordia nelle nostre scuole. Questo episodio è la testimonianza più concreta di quanto sia fondamentale investire nell'educazione alfin dalla tenera età. Insegnare ai bambini i gesti che possonore una vita non è solo un arricchimento del loro bagaglio formativo, ma una vera e propria sicurezza per l'intera collettività.