Picchia la compagna arrestato a Milano

Picchiando in auto,da agenti di polizia locale che hanno arrestato l'aggressore per stalking e lesioni. E' accaduto a Milano. La donna, sudamericana che vive all'estero ma viene spesso in Italia, aveva evidenti segni della violenza dell'uomo che la stava sciaffeggiando, un 25enne marocchino con cui ha una relazione. Le urla della vittima hanno richiamato l' attenzione degli agenti. Già in passato la donna era stata Picchiata e abusata sessualmente dal giovane. Leggi su Servizitelevideo.rai.it 14.25 Una donna è stata salvata mentre un uomo la stavando in auto,da agenti di polizia locale che hannol'aggressore per stalking e lesioni. E' accaduto a. La donna, sudamericana che vive all'estero ma viene spesso in Italia, aveva evidenti segni della violenza dell'uomo che la stava sciaffeggiando, un 25enne marocchino con cui ha una relazione. Le urla della vittima hanno richiamato l' attenzione degli agenti. Già in passato la donna era statata e abusata sessualmente dal giovane.

