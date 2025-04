Carta d’identità errata blocca viaggio | Comune risarcisce famiglia con 422 euro

Carta d'identità di un minore ha impedito a una famiglia veneta di imbarcarsi per un viaggio all'estero, costringendoli a rimanere bloccati in aeroporto.L'articolo Carta d’identità errata blocca viaggio: Comune risarcisce famiglia con 422 euro . Leggi su Orizzontescuola.it Un banale errore nellad'identità di un minore ha impedito a unaveneta di imbarcarsi per unall'estero, costringendoli a rimanereti in aeroporto.L'articolocon 422

