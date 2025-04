Thesocialpost.it - 20enne accoltella padre nel palermitano: voleva difendere la madre durante un’accesa lite

Un giovane di 20 anni di Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio dopo averto ilunafamiliare. La vicenda si sarebbe verificata quando il ragazzo ha cercato diladall’aggressione del. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo di 44 anni è stato colpito due volte alle scapole, ferite che hanno causato danni ai polmoni. Ilè stato trasportato d’urgenza all’ospedale civico di Palermo, dove ha subito un intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita.I Carabinieri stanno indagando sull’accaduto e hanno già interrogato sia lache il ragazzo. Anche il giovane è stato accompagnato in ospedale a causa del suo stato di agitazione, ma non sono ancora chiari tutti i dettagli che hanno portato all’escalation di violenza.