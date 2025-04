Ilgiorno.it - Milano, il colosso della logistica Geodis chiude il magazzino di Carpiano: 95 dipendenti rischiano il posto, “ora scioperiamo”

), 5 aprile 2025 – LaCl Italia, azienda operante nellalombarda, ha annunciato la chiusura del propriodi, hinterland sudest di. Lo rende noto la Cgil Lombardia, spiegando che la decisione segue la dismissione da parte di Amazon, che ha deciso di spostare le attività sul fornitore Ceva Logistics,francese del settore che ha tre siti in Emilia Romagna. A rischio, in tutto, 95, tra cui 80 operativi die 15 impiegati. “Pronti a tutto” Di fronte a questo scenario, le segreterie regionali di Filt Cgil, Fit Cisl e UiltrasportiLombardia hanno proclamato congiuntamente uno sciopero unitario, denunciando l'assenza di soluzioni concrete e la totale incertezza sul futuro occupazionalegran parte del personale: "Siamo pronti a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per la difesa dei posti di lavoro – avverte Adel Desouky, coordinatore Filt Cgil Lombardia – e non permetteremo che 95 famiglie vengano abbandonate per l'ennesima operazione che favorisce interessi economici privati a scapitodignità delle persone".