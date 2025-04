Calciomercato.it - DIRETTA Serie A, Monza-Como: segui la cronaca LIVE

Calciomercato.itrà in tempo reale il derby lombardo tra brianzoli e larianiIl palinsesto del sabato della trentunesima giornata diA si apre con. Un derby che ha il sapore di ultima spiaggia per i padroni di casa, non tanto per le pochissime speranze in ottica salvezza, quanto piuttosto per trovare una piccola gioia in una stagione costellata di delusioni e amarezze.A,la(Lapresse) – calciomercato.itTornando sulla panchina brianzola dopo l’infelice parentesi Bocchetti, Alessandro Nesta alla vigilia del match ha ammesso che non si riconfermerebbe come allenatore. Ultimi con appena 15 punti in classifica (uno dei quali arrivato proprio nella sfida d’andata), i biancorossi hanno poco da chiedere a questo campionato, anche perché il quartultimo posto dista già dieci punti.