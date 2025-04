Oasport.it - Chris Froome denuncia: “Una donna ha cercato di investirmi più volte, ha terrorizzato anche la fidanzata di Pogacar”

“Questa signora hadipiùmentre cercavo di sorpassarla. A quanto pare ai ciclisti non è permesso sorpassare le auto, chi l’avrebbe mai detto?“. Questo è il messaggio cheha postato sui suoi social network, con la foto di un veicolo, perre quanto gli era accaduto durante un allenamento.Il quattrovincitore del Tour de France, che sta recuperando dalla frattura della clavicola subita nell’ultima tappa dell’UAE Tour, ha fornito ulteriori dettagli non solo sull’accaduto, masulla persona al volante dell’auto che, secondo lui, voleva investirlo a Mentone (Francia) durante un allenamento.Il 39enne ciclista britannico, tesserato per la Israel-Premier Tech, ha infatti precisato: “Lavora in un ospedale! Sta cercando di ottenere più pazienti?”, notando che l’auto aveva un adesivo dell’Istituto Arnault Tzanck, un centro medico di Saint-Laurent-du-Var, alle porte di Nizza.