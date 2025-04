Sinner torna a parlare | So di essere innocente Scelto il male minore per evitare un’ingiustizia più grande

Sinner è tornato a parlare, rilasciando un’intervista a Sky quando manca un mese al termine della squalifica (4 maggio) e al suo ritorno in campo, previsto agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma: “Sto molto bene e sono riposato. Ho fatto tante cose diverse, ho speso molto tempo con la mia famiglia, soprattutto con papà. Ho fatto cose diverse con gli amici a Montecarlo, girato sui go-kart, un’uscita in bicicletta. Tante cose nuove con le persone che ho intorno, sono molto felice. Stiamo lavorando molto in palestra per essere pronti quando rientro, manca ancora tempo“.Il numero 1 del mondo si è poi soffermato su cos’è cambiato negli ultimi due mesi: “Non vivere sempre con la tensione: sicuramente questa è la parte di cui ho goduto di più. Oasport.it - Sinner torna a parlare: “So di essere innocente. Scelto il male minore per evitare un’ingiustizia più grande” Leggi su Oasport.it Jannikto a, rilasciando un’intervista a Sky quando manca un mese al termine della squalifica (4 maggio) e al suo ritorno in campo, previsto agli Internazionali d’Italia che scatteranno il prossimo 7 maggio sulla terra rossa del Foro Italico a Roma: “Sto molto bene e sono riposato. Ho fatto tante cose diverse, ho speso molto tempo con la mia famiglia, soprattutto con papà. Ho fatto cose diverse con gli amici a Montecarlo, girato sui go-kart, un’uscita in bicicletta. Tante cose nuove con le persone che ho intorno, sono molto felice. Stiamo lavorando molto in palestra perpronti quando rientro, manca ancora tempo“.Il numero 1 del mondo si è poi soffermato su cos’è cambiato negli ultimi due mesi: “Non vivere sempre con la tensione: sicuramente questa è la parte di cui ho goduto di più.

