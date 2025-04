Inter ansia pazzesca per Dumfries | la Gazzetta chiarisce tutto

Inter in ansia per le condizioni di Dumfries, ancora ai box a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Le ultime dall’infermeria nerazzurra.Se Atene piange, Sparta di certo non ride. Continua ad essere caratterizzata da criticità, per il Bayern Monaco e l’Inter, la strada che porta alla gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I tedeschi, nell’occasione, dovranno fare a meno di ben sette elementi tutti ai box a causa di alcuni infortuni rimediati nell’ultimo periodo come ad esempio Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Jamal Musial. I nerazzurri, dal canto loro, non avranno a disposizione Denzel Dumfries uscito malconcio dalla sfida vinta ai danni dell’Atalanta lo scorso 16 marzo.Inter, ansia pazzesca per Dumfries: la Gazzetta chiarisce tutto (LaPresse) TvPlay.itIl 28enne olandese durante la partita ha rimediato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a saltare la successiva gara contro l’Udinese e la trasferta odierna sul campo del Parma. Tvplay.it - Inter, ansia pazzesca per Dumfries: la Gazzetta chiarisce tutto Leggi su Tvplay.it L’inper le condizioni di, ancora ai box a causa dell’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Le ultime dall’infermeria nerazzurra.Se Atene piange, Sparta di certo non ride. Continua ad essere caratterizzata da criticità, per il Bayern Monaco e l’, la strada che porta alla gara di andata dei quarti di finale di Champions League. I tedeschi, nell’occasione, dovranno fare a meno di ben sette elementi tutti ai box a causa di alcuni infortuni rimediati nell’ultimo periodo come ad esempio Dayot Upamecano, Alphonso Davies e Jamal Musial. I nerazzurri, dal canto loro, non avranno a disposizione Denzeluscito malconcio dalla sfida vinta ai danni dell’Atalanta lo scorso 16 marzo.per: la(LaPresse) TvPlay.itIl 28enne olandese durante la partita ha rimediato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra, che lo ha costretto a saltare la successiva gara contro l’Udinese e la trasferta odierna sul campo del Parma.

