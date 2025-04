Juventusnews24.com - Roma Juve: Tudor pensa a Yildiz-Vlahovic-Kolo Muani insieme in attacco? L’idea dell’allenatore, ecco cosa ha detto in conferenza stampa

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, pazza idea tridente per? La risposta, data in, apre a questa soluzione tatticaL’avvicinamento aè stato connotato da una suggestione tattica, che “scalda” i tifosi. Igornon scarta l’ipotesi del tridente, come ha espresso nelladi presentazione della partitissima di domani sera. I protagonisti di questo trio d’potrebbero essere Dusan, Kenane Randalle sue parole.– «Vedremo, c’è un allenamento da fare».LAINTEGRALE DI IGORPRELeggi suntusnews24.com