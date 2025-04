Cortona individuata la nuova sede della Farmacia comunale di Camucia

Cortona, individuata la nuova sede della Farmacia comunale di Camucia Sarà in un ambiente più ampio, ma sempre in via Sandrelli. Meoni: «benefici anche per gli altri servizi pubblici del centro abitato» La geografia dei servizi pubblici di Camucia cambia volto, grazie all'individuazione dei nuovi ambienti della Farmacia comunale ecco una serie di novità che miglioreranno l'offerta per la cittadinanza e contribuiranno alla riqualificazione complessiva del centro abitato. Dopo la conclusione della procedura pubblica per l'individuazione di locali idonei ad ospitare la Farmacia comunale, è stato selezionato un nuovo fondo commerciale con una superficie più ampia dell'attuale che permetterà di aumentare le potenzialità dei servizi erogati e avrà una migliore accessibilità per tutti gli utenti.

Cortona, individuata la nuova sede della Farmacia comunale di Camucia.

