Veneroso | Ho vissuto ogni tipo di recessione Il vero made in Italy non arretra mai

vero la frantumazione e raffinazione dei materiali per l'industria mineraria e delle cave. È un settore di nicchia, ma strategico. E noi lo affrontiamo con autentico made in Italy: materiali innovativi, tecnologie avanzate, e una qualità che non teme confronti. Viaggio per il mondo dal 1999. Da allora ho vissuto ogni fase dell'economia globale: l'introduzione dell'euro, l'11 settembre, crisi immobiliari, crolli valutari, riprese e recessioni. Ho visto l'ascesa della Cina con prodotti inferiori, ma a prezzi del 60% più bassi, in un mercato che spesso premia il “cheap” a scapito del valore. Iltempo.it - Veneroso: "Ho vissuto ogni tipo di recessione. Il vero made in Italy non arretra mai" Leggi su Iltempo.it Da oltre vent'anni vivo negli Stati Uniti, dove rappresento il gruppo FAR – Fonderie Acciaierie Roiale, Garavaglia, Am Cast USA e Canada – leader italiano nella produzione di ricambi per la comminuzione, ovla frantumazione e raffinazione dei materiali per l'industria mineraria e delle cave. È un settore di nicchia, ma strategico. E noi lo affrontiamo con autenticoin: materiali innovativi, tecnologie avanzate, e una qualità che non teme confronti. Viaggio per il mondo dal 1999. Da allora hofase dell'economia globale: l'introduzione dell'euro, l'11 settembre, crisi immobiliari, crolli valutari, riprese e recessioni. Ho visto l'ascesa della Cina con prodotti inferiori, ma a prezzi del 60% più bassi, in un mercato che spesso premia il “cheap” a scapito del valore.

Tomaso Veneroso: "Ho vissuto ogni tipo di recessione. Il vero made in Italy non arretra mai" - Da oltre vent’anni vivo negli Stati Uniti, dove rappresento il gruppo FAR – Fonderie Acciaierie Roiale, Garavaglia, Am Cast USA e Canada ... (iltempo.it)