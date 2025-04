Thesocialpost.it - Roma, rissa davanti alla metro Colosseo: accoltellato un 20enne

Un giovane tunisino di 20 anni è statoal collo e all’avambraccio dopo unaavvenuta ieri notte all’ingresso della fermata. L’incidente si è verificato intornomezzanotte e ha visto coinvolti diversi individui. La vittima, che non è in pericolo di vita, ha descritto agli agenti intervenuti l’aggressore, un egiziano di 25 anni. Quest’ultimo è stato rapidamente rintracciato e arrestato.Attualmente, le autorità stanno portando avanti le indagini per chiarire le cause che hanno scatenato lae per identificare gli altri partecipanti. Sebbene l’aggressore sia stato arrestato, non sono ancora stati resi noti i dettagli completi delle dinamiche che hanno portato all’episodio violento. Gli inquirenti continuano a cercare eventuali testimoni o altre prove che possano spiegare la causa del conflitto tra i due uomini.